Mourinho: – Det er ikke Harry Kane, det er helten Kane

Kane har vært skadd siden 1. januar, men gjorde comeback mot Manchester United sist fredag. Etter å ha blitt registrert med kun 36 ballberøringer i løpet av 90 minutter vanket det kritikk fra flere fotballeksperter.

Tidligere Arsenal-spiller Paul Merson ga blant annet uttrykk for at måten Mourinho ønsker å spille fotball på vil gjøre det vrient for Kane å score 25-30 mål i løpet av en sesong.

Med til historien hører det at Kane sto med sju fulltreffere på de siste ti kampene under Mourinho før han ble skadd.

Da Tottenhams portugisiske trenerprofil møtte pressen tirsdag, tok han klubbens fremste målgjører kraftig i forsvar.

– Harry Kane har spilt én kamp etter seks måneders pause. Jeg vet at dersom han scorer to mål, stopper snakket, sa portugiseren, og fortsatte:

– For meg er det ikke Harry Kane, det er helten Kane, fordi dette er en kar som har gjennomgått en stor operasjon, har fått rehabiliteringen påvirket av nedstengning, og deretter hatt normal trening i kun noen uker. For meg, helten Kane.

Mourinho avviste i samme slengen at Kane er til salgs.

– Harry Kane er vår. Harry Kane er ikke til slags. Harry Kane er Tottenham. Harry Kane blir, sa Tottenham-manageren bestemt.

Tirsdag møter London-klubben byrival West Ham på hjemmebane.