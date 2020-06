Fire spillere i Gabrielsens klubb virussmittet

Toulouse-ledelsen bekreftet selv de positive prøvene tirsdag.

Mandag var spillere og ledere i klubben gjennom virustesting i forbindelse med at treningsaktiviteten skal gjenopptas.

Gabrielsen er derimot i Norge ettersom han ble far for fire dager siden, skriver Romsdals Budstikke. Han og samboeren Mathilde har datteren Olivia fra før, og denne gangen ble de foreldre til en gutt.

– Det er graviditeten og fødselen som har vært det viktigste for meg den siste tiden. Det ble en gutt denne gangen, og alt gikk bra, sier han til avisen.

– Jeg har ikke bestilt fly ennå og vet ikke når sesongen kan starte, men jeg drar tilbake til Frankrike om kort tid for å bli med på oppkjøringen.

To ukers karantene

De fire Toulouse-spillerne som har avlagt positive prøver, settes alle i karantene i to uker. Øvrige spillere og samtlige i støtteapparatet blir testet på nytt i løpet av den neste uken, opplyser klubblege Patrick Flamant i en uttalelse.

Meldingen om de positive testene kom samme dag som det ble kom en ny bekreftelse på at klubben rykker ned til nivå to foran neste sesong.

Toulouse ble dømt til nedrykk da sesongen ble avsluttet hele ti serierunder før slutt i april. Franske myndigheters virustiltak levnet ikke håp om å fullføre sesongen, og de to lagene som lå sist ble degradert.

Ligaen (LFP) og fotballforbundet ble oppfordret til å se på muligheten for å utvide Ligue 1 til 22 lag, slik at Toulouse og Amiens fikk beholde plassen. Tirsdag ble det imidlertid klart at ligaen sier nei.