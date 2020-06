Barn og ungdom kan drive full idrettsaktivitet fra 1. august

Det er klart etter et møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja (V) tirsdag. Regellettelsen gjelder for dem som er 19 år eller yngre, og de kan konkurrere mot andre fra samme idrettskrets.

«Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det», skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

I barne- og ungdomsidretten har man kunnet trene med fysisk kontakt fra 1. juni. Opprinnelig var 1. september formidlet som dato for oppstart av kamp- og konkurranseaktivitet, men denne framskyndes med én måned.

Idretten jubler

Idrettspresidenten hadde tirsdag møte med kulturminister Raja der hun kom med krav om nettopp en større åpning for aktivitet for barn og unge.

– Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se fram til etter fellesferien, sier Kjøll.

Samtidig understreker hun at konkurranseaktiviteten begrenses til å holdes innenfor den enkelte idrettskrets.

– Vi befinner oss i en sårbar fase i den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Beslutningen om å begrense konkurranseaktivitetene regionalt er fornuftig, da dette både kan redusere smitterisiko og gi bedre forutsetninger for å utøve smittesporing dersom det skulle oppstå smitte i forbindelse med et idrettsarrangement, sier Kjøll.

Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund er blant de andre som mottar tirsdagens beskjed med glede. Regjeringens beslutning gjør at seriespillet for yngre lag kan starte som normalt i høst.

– De får også noen gode oppkjøringsuker til å trene som normalt. Dette er en svært gledelig melding, sier Langerud.

Viktig skritt

Kulturministeren kaller tirsdagens beslutning «nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet».

– Vi er mange som er utålmodige på vegne av idretten, meg selv inkludert. Det er helsemyndighetenes reguleringer som setter begrensninger for aktivitet. Jeg er glad for at jeg i dag kan informere om at det igjen kan åpnes for vanlig barne- og ungdomsidrett. Det kan konkurreres innenfor grensene til de respektive idrettskretsene fra 1. august. Det betyr mye for mange, sier Raja.

Mange har vært bekymret for frafall i barneidretten ettersom det ikke har vært tillatt med kampaktivitet.

– Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet, sier Raja.