Djokovic testet positivt på coronaviruset

Nyhetsbyråene Reuters, AP og DPA melder alle om den positive testen tirsdag. Den kommer i kjølvannet av at det har vært reist kritikk mot to oppvisningsturneringer Djokovic var initiativtaker bak sist uke.

«Novak Djokovic har testet positivt på Covid-19-viruset. Han har ingen tegn til symptomer», heter det ifølge AFP i en melding fra tennisstjernens støtteapparat.

Også tennisstjernens kone Jelena har avlagt en positiv test.

– Resultatet mitt var positivt, akkurat som Jelenas, mens testene til våre barn var negative, sier Djokovic selv i en uttalelse.

Serberen uttaler videre at gjennomføringen av forrige ukes kritiserte arrangementer ble gjort med de beste hensikter.

Flere smittet

I etterkant av turneringene i Serbia og Kroatia er minst fem personer bekreftet coronasmittet. Den bulgarske tennisprofilen Grigor Dimitrov offentliggjorde søndag at han hadde avlagt positiv prøve, og mandag ble det kjent at også kroaten Borna Coric er smittet.

Coric og Dimitrov møttes til kamp i den kroatiske byen Zadar lørdag.

Mandag bekreftet også den tidligere topp 20-spilleren Victor Triocki at både han og hans gravide kone har fått påvist Covid-19.

Trenerne til Djokovic og nevnte Dimitrov, italieneren Marko Paniki og tyskeren Christian Groh, skal også ha avgitt positive tester.

Det skal ikke ha vært praktisert regler for sosial distansering under noen av turneringene.

Broren lei seg

Ifølge broren Djordje skal Novak Djokovic ikke ha blitt testet i Kroatia som følge av at han ikke hadde symptomer. Han skal derimot ha oppsøkt lege så fort han landet hjemme i Beograd.

Adria Summer Tour, turneringen Djokovic tok initiativ til, besto av et antall oppvisningskamper på grus i Serbia og Kroatia. Finalen mellom russeren Andrej Rublev og Djokovic ble avlyst etter at det ble kjent at Dimitrov var blitt smittet.

Det har vært stans i ordinært turneringsspill i tennis siden mars på grunn av viruspandemien. Planen er å starte opp igjen i august.