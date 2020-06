22 roere tatt etter bruk av giktmedisin

Alle er med på U18-laget. Forbundet gikk ut med et forsvar umiddelbart, skriver avisen The Times of India.

– Her må det være gjort en feil i prosessen. Vi er sikre på at tilskuddet utøverne brukte, var godkjent av Indias antidopingmyndigheter (Nada), het det i en uttalelse.

Det ble funnet spor av probenecid i alle dopingprøvene, disse ble avlagt i fjor under en treningsleir. Dette er et vanndrivende stoff som blant annet brukes i behandling av gikt. Det er også kjent for å ha en maskerende effekt ved brukt av andre dopingmidler.

Roing er en idrett på frammarsj i India. Blant annet ble det et gull i idrettsgrenen i asialekene i 2018.

Det har vært flere dopingsaker i verdens nest mest folkerike land (1,3 millliarder innbyggere) de siste månedene, også innen friidrett og vektløfting.

The Times of India skriver at den ferske saken med roerne, er den største enkelsaken siden antidopingarbeidet i landet kom på beina for fullt i 2005.