Utålmodig Henderson vil til United bare som førstekeeper

Manchester United er klar til å tilby utlånskeeperen en ny kontrakt etter sesongen i Sheffield.

23-åringen har storspilt på utlån. Sisteskansen har holdt buret rent i 11 av 29 kamper i årets Premier League-sesong, flest av alle keepere i ligaen sammen med Burnleys Nick Pope.

Søndagens kamp medførte litt uvant kost for Henderson da Newcastle presset inn tre mål bak briten.

Nå ønsker keeperen å fornye kontrakten med Manchester United bare hvis han får lovet plass foran David de Gea, melder Manchester Evening News.

Utrygg De Gea

Manchester Uniteds nummer én David de Gea har gjort flere feil i buret til de røde djevlene i år, senest i fredagens kamp mot Tottenham som endte 1-1.

Solskjær har spanske de Gea som førstevalg som keeper på en kontrakt som løper til sommeren 2025. Spanjolen skal være verdens best betalte i sin posisjon, med en årslønn på vel 200 millioner kroner.

Henderson kom til United som 14-åring, men har ingen A-kamper for klubben. Sheffield United er hans fjerde låneklubb siden 2015.

23-åringen er ikke villig til å sitte på benken bak spanjolen, og han ønsker ikke lenger å lånes ut hver eneste sesong.

I Sheffield ut sesongen

Avtalen mellom Henderson og Sheffield-klubben går opprinnelig ut 30. juni, men forlenges med det første til sesongslutt.

– For meg betyr det ikke noe når sesongen avsluttes. Sheffield United-laget har hatt Dean som en sentral del i målet. Derfor skal han også få lov til å fullføre sesongen, sier Solskjær i et intervju gjengitt av Daily Mail.

Utleiepremissene gjør at keeperen ikke spiller kampen på Old Trafford om onsdag.

– Det er ikke avgjort hva som skjer med ham neste sesong. Denne sesongen er en stor erfaring for ham, han har gjort seg selv noen tjenester ved å spille godt og vist at han blir nummer én for Englands landslag og Manchester United på et eller annet tidspunkt, sier Solskjær.