Real-sjefen ut mot dommerfokus: – Det irriterer meg

Etter søndagens 2-1-seier over Martin Ødegaard og Real Sociedad ble igjen kamplederen samtaleemne. To viktige avgjørelser gikk Real Madrids vei, og etter kampen måtte Zidane på ny besvare spørsmål om mulig dommerfavorisering.

– Det irriterer meg at det eneste folk snakker om etter kampen er dommerne, som om vi ikke gjorde noe på banen, sa han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I søndagens kamp annullerte dommer Xavier Estrada Fernandez et Real Sociedad-mål som ville gitt 1-1 for klubben til Martin Ødegaard. Like etter sendte Karim Benzema Real Madrid opp i 2-0, men i etterkant ble det diskutert høyt om franskmannen gjorde seg skyldig i en hands før han satte ballen i mål.

VAR-sjekken endte med at målet ble godkjent.

– Jeg så ikke situasjonene. Jeg involverer meg ikke i kontroversene, for det er dommerens jobb, sa Zidane.

– Vi kan ikke kontrollere hva folk sier. Vi vinner kamper på banen, og det er det vi gjorde. Det var en fortjent seier, fortsatte franskmannen.

I forkant av søndagens kamp hevdet Barcelona-profilen Gerard Pique at dommeravgjørelser gjerne går Real Madrids vei.