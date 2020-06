Nora Mørk klar for Vipers – morens kreftsykdom ble avgjørende

Det bekrefter den norske toppklubben selv mandag.

Mørk forlot den rumenske toppklubben CSM Bucuresti etter bare ett år. Nå har hun signert en ettårskontrakt med Vipers. Mørk vendte hjem til Norge som følge av alvorlig sykdom i familien.

– Det var ikke planen å dra hjem nå, men for tre uker siden ble moren min diagnostisert med brystkreft. Da endret mye seg, sier håndballstjernen til TV 2.

– De som kjenner meg, vet at familien betyr alt. Mamma er det kjæreste jeg har. Det tok meg ikke veldig lang tid på å bestemme meg for at jeg ville hjem – vel så mye for min egen del, tilføyer hun.

Klubb med ambisjoner

Til nettsidene til sin nye kubb forklarer hun klubbvalget slik:

– For å kunne fortsette med idretten min må jeg være i et spillermiljø, med en trener, og med en klubb som har vilje, kompetanse og ambisjoner. Det har Vipers, og derfor var det et enkelt valg for meg.

Mørk var ute med skade hele det første året i CSM Bucuresti. Siden hun forlot Larvik i 2016 har hun vunnet mesterligaen tre ganger med ungarske Györ. Hun hadde ett år igjen av kontrakten med rumenerne.

Nå gjenforenes den norske spilleren med gamletrener Ole Gustav Gjekstad i Vipers. Mørk spilte under Gjekstad i sju år i Larvik.

Styrket stall

Med ti spillere med på forrige landslagssamling har Vipers allerede en svært slagkraftig stall før Mørk trer inn i laget. Nå blir sørlendingene ytterligere styrket.

Vipers er klar for mesterligaspill kommende sesong. Med Mørk på laget seiler klubben som en aktuell kandidat til å vinne turneringen.

– Vipers er en klubb som har ambisjoner som passer meg utmerket. Det er en bred spillerstall med mye kvalitet, og jeg er helt sikker på at Vipers har det som skal til for å nå Final 4 og for å utfordre de aller, aller beste lagene i Europa, sier Mørk om mulighetene.

I desember er det EM på hjemmebane for Mørk og håndballjentene.