Horneland har hatt møte med Koteng

Til Adresseavisen forteller Horneland at han innkalte seg selv til et møte med Rosenborgs styreleder Ivar Koteng søndag – dagen etter 0-1-tapet mot Molde.

Rosenborg står med ett poeng fra to seriekamper, og torsdag venter serieleder Glimt i det som kan bli en meget tøff kamp.

– Jeg har ansvaret for at Rosenborg leverer gode sportslige prestasjoner, og når de ikke kommer, må jeg selge mine tanker og ideer videre til Ivar om hvor veien går videre og hva vi må gjøre for å komme oss videre. Det har jeg gjort både til styre og administrasjon, sier Horneland.

Han bekrefter samtidig at han leder laget mot Glimt torsdag. Men Rosenborg har ikke god tid til å snu den svake trenden.

– Vi er inne i en god prosess for å se hvordan Rosenborg skal bli sterkere hurtigst mulig, sier treneren.

