Thorsby scoret da Serie A var tilbake

Thorsby var en av fem Sampdoria-spillere som fikk påvist smitte i midten av mars. Klubben hadde flere smittetilfeller tidlig i oppkjøringen til omstart av sesongen, men søndag var Genova-klubben omsider tilbake i kamp, og Thorsby var med fra start.

Kristoffer Askildsen var blant reservene og fikk sin Serie A-debut da han kom inn i det 82. minutt.

Inter kom best i gang. Romelu Lukaku ga vertene ledelsen i det 11. minutt etter veggspill med Christian Eriksen, og Lautaro Martínez doblet ledelsen etter en drøy halvtime. Lukaku og Antonio Candreva sto for forarbeidet.

Ny spenning

Lukaku, som knelte i en antirasismemarkering etter sin scoring, hadde en stor sjanse til å punktere kampen for godt tidlig i 2. omgang, men traff ikke mål. I stedet skapte Thorsby ny spenning da han satte inn returen etter at Omar Colley nikket i tverrliggeren.

Sampdoria greide aldri å utligne, og dermed festet Inter grepet om tredjeplassen, henholdsvis seks og fem poeng bak tetduoen Juventus og Lazio når alle lag har spilt 26 kamper. Det var de fire kampene som ble utsatt i slutten av februar som ble spilt i helgen.

Sampdoria har bare fire lag bak seg på tabellen og må kjempe for å berge plassen.

Atalanta-seier

Tidligere søndag vant fjerdeplasserte Atalanta 4-1 over Sassuolo i en følelsesladd kamp. Bergamo er blant byene som var aller hardest rammet av viruspandemien. Trener Gian Piero Gasperini har sagt at han fryktet for livet sitt da han ble rammet av covid-19 i mars.

Han ble syk dagen før Atalanta tok seg til kvartfinale i mesterligaen med borteseier mot Valencia.

– Dette var en veldig viktig seier. Etter en så lang pause har man alltid tvil, men vi la dem til side ved å spille en flott kamp, sa Gasperini, som ble utvist for protester under en VAR-gjennomgang som likevel falt ut i Atalantas favør.

Før begge kampene søndag ble det avholdt ett minutts stillhet for viruspandemiens dødsofre.