Shala utvist da Vålerenga sikret uavgjort med ti mann: – Skandaledømming

Fagermo fikk en god start på VIF-karrieren med 1-0-seier over Sarpsborg i serieåpningen, men i hjemmedebuten foran 200 supportere ble det en vanskelig kamp mot Stabæk med flere avgjørende dommeravgjørelser.

Luc Kassi slapp unna rødt kort etter en stempling ved halvtimen spilt, før han sto bak to mål for Stabæk. Det så lenge tøft ut for VIF etter at Herolind Shala ble utvist med sitt annet gule kort for filming, men et straffespark fra Matthías Vilhjálmsson sikret uavgjort i en innholdsrik fotballkamp i Oslo.

– Jeg mener det er skandaledømming. Det er sånne dommere som ødelegger norsk fotball, og hvis jeg skal ha karantene neste runde skal han også ha det, for det var forferdelig dømming av ham i dag, tordnet Shala til Eurosport etter kampslutt.

På banen var det Stabæk som åpnet i 100 og kom til to muligheter allerede før det var gått to minutter, men det var Oslo-laget som skulle ta ledelsen.

Etter et kvarter uten særlig finspill fra Vålerenga kom scoringen etter et praktangrep. Etter fine kombinasjoner på høyrekanten ble Magnus Lekven spilt fri i boksen. Han avleverte enkelt 45 grader ut til midtbanekollega Shala, som banket inn 1-0.

Kassi på godt og vondt

Rett etter målet var det lite som skjedde, men så eksploderte det fem minutter før pause da Stabæk snudde kampen i løpet av tre minutter. Mye takket være Luc Kassi, som slapp unna kort da han stemplet Lekven etter en halvtime.

I duellen mellom Kassi og Lekven, der begge spillere ble liggende, ga dommer Rohit Saggi i stedet gult kort til Vålerengas midtbanemann.

– Jeg ser jo på klippet etterpå at Luc Kassis knotter treffer leggen på Lekven, og det skulle vært motsatt, sa dommer Saggi, som mener at situasjonen kanskje også kunne endt med rødt kort til Kassi.

I stedet for en mulig utvisning kunne Kassi regissere Stabæks snuoperasjon.

Først stanget han inn utligningen da han knuste Christian Borchgrevink i en duell i feltet etter 37 minutter og knappe tre minutter senere fyrte han av et skudd som førte til retur fra keeper og mål for tidligere Vålerenga-spiller Oliver Edvardsen.

Kontroversielle avgjørelser

Fagermo var langt fra fornøyd med verken eget lag eller dommer da han snakket med Eurosport i pausen, og han fikk tidlig flere grunner til misnøye i annen omgang.

For da Herolind Shala gikk i bakken rett utenfor 16-meteren etter 57 minutter fikk Vålerengas målscorer sitt annet gule kort for filming. På vei gjennom ble Shala stoppet av Stabæks Yaw Amankwah, men dommer mente at Vålerenga-spilleren falt for lett, og Oslo-laget ble redusert til ti mann.

– Man kan i ettertid si at det er nok kontakt der så jeg kunne droppet det gule, men jeg synes fortsatt ikke det er en duell som tilsvarer direkte frispark, sa Saggi til Eurosport.

– Jeg aksepterer ikke tullete gule kort som (Aron) Dønnum som kjefter på dommeren eller Shala hvis det er filming, sa Fagermo, som var uenig med det røde kortet etter å ha sett situasjonen om igjen.

Men kvarteret før slutt fikk Vålerenga medhør av dommer da innbytter Osame Sahraoui falt i boksen i avslutningsøyeblikket etter kontakt fra Amankwah. Dommer pekte på straffemerket, og på straffen var Matthías Vilhjálmsson sikker og satte inn 2-2.

– Jeg synes det var en grei straffe, sa Amankwah, som var klar på at Shala overspilte ved situasjonen som resulterte i rødt kort.

Vålerenga var nærmest scoring rett før slutt, men ingen av lagene var særlig nær å dra med seg alle tre poengene på tampen.