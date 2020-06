Dødballbonanza da Sandefjord og Start delte poengene

Store sjanser, effektivitet på dødball og knallharde skudd i stolpen ble servert i Sandefjord da hjemmelaget utlignet ved to anledninger og sikret poengdeling mot Start.

Mathias Bringaker var sterkt involvert, ga Start ledelsen og kunne også sikret seier på overtid med nok en heading, men 23-åringen måtte ta til takke med ett mål og ett poeng.

– Det er synd jeg ikke får den på mål, for det tror jeg hadde blitt en fin scoring, men sånn er det. Det kommer nye sjanser og vi er bare nødt til å ta tre poeng neste kampen, sa målscorer Bringaker til Eurosport etter kampen.

Før det var Steffen Skålevik nære på med en avslutning på hjørnet av femmeteren, men den innlånte spissen traff istedenfor utsiden av nettveggen.

Fra omtrent samme hold var Bringaker mer treffsikker da han stanget inn ledelsen via tverrligger og inn etter et flott innlegg.

Dødballmål

Start så ut til å ha god kontroll på Sandefjord, men på dødball etter 25 minutter viste hjemmelaget igjen styrke da kaptein Lars Grorud raget klart høyest i boksen. Start-keeper Amund Wichne forlot målet, men rakk ikke fram i tide til å hindre utligning.

Start hadde likevel føringen i kampen, og etter en halvtime smalt det i stolpen og ut via et Sandefjord-bein da Eirik Schulze klinte til på en retur. Skremmeskuddet var et tegn på det som skulle komme, for rett før hvilen tok Start tilbake ledelsen.

Et langt innkast ble stusset på bakerste stolpe der Skålevik igjen fikk avsluttet. Volleyen gikk i tverrligger og ut, men på returen sikret Jesper Daland Start-ledelse igjen.

Flere stolpetreff

Kampens fjerde mål skulle også komme etter dødball, nok en gang slått av Vidar Ari Jónssons presise høyrefot. På bakerste stolpe timet Sandefjords 176 centimeter lange Ruben «Rufo» Alcaraz perfekt og headet inn nok en utligning for hjemmelaget.

Start var farlig frempå igjen etter 67 minutter, men ballen ville ikke i mål. Etter klabb og babb i feltet med flere Start-spillere i farlige posisjoner, endte ballen utenfor 16-meteren hos målscorer Daland.

Stoppertalentet klinte til, men nok en gang var det Sandefjord-bein og stolpe i veien for Start. Like før full tid traff Start treverket for fjerde gang da Bringaker stusset et innlegg i tverrligger og ut, og da ble det med ett poeng til hvert av lagene.