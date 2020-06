Haaland-dobbel sikret seriesølvet for Borussia Dortmund

Hjemmelaget fra Leipzig hadde ikke tapt på sine 13 siste Bundesliga-kamper før Dortmund kom på besøk lørdag. Men vertene ble kjørt hardt av gultrøyene og kunne med litt mindre hell ha tapt med styggere sifre.

Haalands mål like før halvtimen var spilt var lenge kampens eneste. Jærbuen scoret fra kort hold etter en flott opprulling av bortelaget. 17-åringen Giovanni Reyna, som startet sin første seniorkamp, spilte elegant gjennom til Haaland, som satte ballen kontrollert inn i hjørnet selv om han kom i ubalanse og falt bakover i skuddøyeblikket.

2-0-scoringen kom to minutter på overtid og var et typisk Haaland-mål. Julian Brandt tok seg inn i Leipzig-feltet og spilte på tvers til Haaland, som stormet inn mot lengste stolpe og skled ballen i mål.

Slo tilbake

Seieren var en solid oppreisning etter 0-2-tapet hjemme mot Mainz i midtuken. I tillegg sørget det for at Leipzig ikke kan ta igjen Dortmund på 2.-plassen i Bundesliga. Bayern München er fra før seriemester.

Haaland var også blant dem som misbrukte store sjanser i lørdagens kamp. Han kom alene med Peter Gulacsi ved to anledninger etter rundt et kvarters spill, og ungareren i Leipzig-målet gikk seirende ut av begge dueller.

Etter ni minutters spill var det lagkamerat Thorgan Hazard som sto i veien for Haaland. Nordmannen avfyrte et skudd med god retning mot hjørnet, men det traff den offsideplasserte belgieren.

Ustoppelig

Tidlig i annen omgang fikk Haaland en god sjanse til å bli tomålsscorer. Han ble spilt fri på venstrekanten og kunne sette fart mot Leipzig-målet og skyte. Avslutningen gikk mellom beina på Gulacsi, men via låret på keeperen slik at den spratt via bakken og opp i tverrliggeren.

Det skal nevnes at Gulacsi gjorde en svært god kamp og holdt vertene i inne i kampen, men Haaland lot seg altså ikke stoppe ved alle anledninger. Roman Bürki i Dortmund-buret gjorde også en solid jobb på det RB Leipzig hadde av sjanser.

Mot slutten nærmet Leipzig seg utligning, men det lyktes ikke for Patrik Schick og hans kolleger. I stedet kom 0-2 bakover etter vedvarende press andre veien.

Leipzig beholder 3.-plassen i Bundesliga, men har nå Borussia Mönchengladbach kun ett poeng bak seg.