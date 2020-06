Hovland-rival testet positivt og trakk seg

Watney testet negativt før turneringen i Hilton Head Island og spilte sammen med Vaughn Taylor og Luke List på første runde. Før fredagens runde meldte han om symptomer som forbindes med covid-19-sykdom, og han ble testet igjen. Da var prøven positiv.

Watney skal nå isoleres i 10 dager.

Viktor Hovland er blant de 150 gjenværende deltakerne i turneringen. Etter en åpningsrunde seks slag under par gikk han de 16 første hullene fredag på par. Han var to under etter fire birdier og to bogeyer på de ni første, men det ble en birdie og tre bogeyer på de sju neste.

Runden ble avbrutt på grunn av dårlig vær, og Hovland må spille de to siste hullene lørdag. Han er foreløpig på delt 29.-plass og greier cuten med grei margin om han ikke gjør seg bort på hul 17 og 18.

Webb Simpson leder turneringen etter to 65-runer. Han er 12 slag under par.

Alle de 487 prøvene i forbindelse med forrige ukes turnering var negative, og det samme gjaldt prøvene utført før denne ukens turnering i South Carolina. Det gjaldt de 98 spillerne som var med tourens charterfly og de 369 personene som reiste selv.

Spillere, caddier og øvrige personer med viktige funksjoner blir testet.