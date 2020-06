«Ekstremt alvorlig» for Zanardi etter håndsykkelulykke

53-åringen ble fløyet til sykehus med helikopter etter å ha kollidert med en trailer under en italiensk konkurranse for parautøvere. Zanardi deltok med håndsykkel, som han ble paralympisk mester i både i 2012 og 2016.

Zanardi lå fredag kveld på operasjonsbordet i tre timer. Nevrokirurger jobbet på spreng for å redde livet hans etter at han pådro seg alvorlige hodeskader.

Etter operasjonen ble Zanardi overført til intensivavdelingen. I en uttalelse fra sykehuset i Siena heter det at tilstanden er «ekstremt alvorlig».

– Alex mistet kontroll over håndsykkelen i en utforkjøring, veltet og kolliderte med en trailer. Sammenstøtet var fryktelig, sa landslagstrener Mario Valentini til Corriere della Sera.

Ifølge Valentini var Zanardi ved bevissthet da førstehjelpspersonell kom til stedet. Det skjedde 20 minutter etter ulykken.

Statsministeren heier

Italias statsminister Giuseppe Conte er blant de mange som har sendt støtteerklæringer.

– Med din ekstraordinære styrke har du overvunnet tusen problemer. Du har aldri gitt opp. Forza Alex Zanardi! Ikke gi opp, hele Italia står bak deg, tvitret Conte.

Zanardi kjørte flere sesonger i Formel 1, men det var i indycarserien CART han gjorde størst suksess, med sammenlagtseirer i 1997 og 1998. I 2001 måtte begge beina hans amputeres ved kneet etter en fryktelig ulykke i et løp på Lausitz-banen i Tyskland.

Banebrytende

Tross den alvorlige skaden gjorde han comeback som racerfører i en spesialtilpasset bil og vant løp i flere klasser før han viet seg til en ny karriere som parautøver. Han har til sammen fire gull og to sølv i Paralympics, samt en rekke VM-gull.

Han sluttet ikke som racerfører, og i fjor deltok han i et utholdenhetsløp i Daytona. Da kjørte han for første gang bil uten proteser, takket være et spesialtilpasset ratt med alt han trengte for å gire og bremse.

– Jeg er så engstelig for Alex at jeg holder pusten. Jeg er hans beundrer og hans venn. Vær så snill å gjør som jeg og be for denne vidunderlige mannen, tvitret tidligere racerstjerne Mario Andretti.