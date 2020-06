Protester mot fotball i Brasil

Brasil er nå et av de hardest virusrammede landene i verden. Det rapporteres om rundt 1000 døde hver eneste dag. Totalt har 48.000 mennesker mistet livet av covid-19 i det søramerikanske landet.

Dette forhindret likevel ikke at myndighetene i Rio de Janeiro ga tillatelse til kampen mellom Flamengo og Bangu i en delstatsturnering. Kampen ble spilt på ærverdige Maracanã stadion, som ligger vegg i vegg med et provisorisk sykehus, som behandler covid-19-pasienter.

Det var Rios ordfører Marcelo Crivella som ga grønt lys for kampen. Han kunngjorde at Brasils president Jair Bolsonaro ville være til stede, men han dukket aldri opp.

Flere toppklubber i Brasil har protestert mot at det åpnes for fotball i den alvorlige situasjonen landet er i. Torsdag hadde flere samlet seg utenfor Maracanã for å protestere mot kampen som skulle spilles.

Flamengo slo Bangu 3-0.