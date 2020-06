Uefa vil begrense hodebruk i ungdomsfotballen

– Trenere bør minske mengden av hodeøvelser med tanke på hvor ofte spillere allerede header i kamper. De bør også undervises i behovet for å innføre hodespillet gradvis gjennom aldersgrupper, sier Uefa i en uttalelse, ifølge Reuters.

Anbefalingene for ungdomsspillere kommer som en del av et sett veiledende regler. Disse ble godkjent på bakgrunn av undersøkelser, bestilt av Uefa, fra tyske Universität des Saarlandes og Hampden Sports Clinic i Skottland.

Ifølge Reuters har en annen studie fra Universitetet i Glasgow vist at tidligere profesjonelle fotballspillere hadde høyere risiko for at få demens enn resten av befolkningen.

Innført i Storbritannia

Målet med de nye veiledende reglene er at hodebruk skal begrenses så mye som mulig uten at det går utover spillets popularitet.

Allerede har fotballforbundene i England, Skottland og Nord-Irland satt en stopper for headinger i trening for spillere under 12 år.

Uefa anbefaler at ballenes størrelse skal tilpasses ulike aldersgrupper og pumpes til det lavest akseptable lufttrykket. Skumballer skal også være et alternativ.

Jenter mer utsatt

Ny forskning peker på at trening av musklene i nakken kan forebygge skader ved hodestøt.

– Det er også verdt å bemerke at jenter er mer utsatt for hjernerystelser, og muligens også hodestøtsbelastninger, enn det gutter er, står det i Uefas nye veiledende regler.

Uefa oppfordrer de nasjonale fotballforbundene til å innføre reglene.