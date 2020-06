Timo Werner klar for Chelsea

Både den tyske storavisen Bild og britiske The Telegraph hevder å kjenne til at avtalen er i boks. Ifølge avisene vil overgangen bli offentliggjort i løpet av kort tid.

Det har i lengre tid vært rapportert at Werner forlater RB Leipzig til fordel for den engelske toppserien. Storscoreren skal angivelig ha en utkjøpsklausul i kontrakten som Chelsea skal ha utløst.

Werner har også vært koblet til Liverpool, men Premier League-lederen skal ikke ha vært villig til å betale summen Leipzig krevde for spissen. Klausulens størrelse har vært rapportert å være både på 55 og 60 millioner euro.

24 år gamle Werner blir Chelseas andre signering i sommer. Nylig ble Hakim Ziyech hentet fra Ajax.

Ifølge The Telegraph skal Werner ha informert Leipzig-ledelsen om at han ikke ønsker å spille for den tyske klubben i de resterende kampene i mesterligaen i august.