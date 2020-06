Hegerberg kan bli mesterligavinner i Ødegaards lekegrind

Onsdag ble det kjent at mesterligaen for kvinner, i likhet med mesterligaen og europaligaen for menn, skal spilles ferdig som et intensivt sluttspill i august.

Kvartfinaler, semifinaler og finalen spilles i perioden 21. til 30. august. De spanske byene Bilbao og San Sebastian er utpekt som arrangører.

Finalen går på Martin Ødegards hjemmebane Anoeta i San Sebastian 30. august. Der er Lyon favoritter til å løfte pokalen for femte sesongen på rad.

Trener med ball

I åttedelsfinalen slo Ada Hegerbergs klubb danske Fortuna Hjørring 11-0 over to kamper. Det var før koronaviruset satte all fotball på pause. Nå er det altså bestemt hvordan turneringen skal fullføres.

Om Ada Hegerberg blir å se på banen når det skal spilles om mesterligatrofeet i august, er samtidig usikkert. Måltyven skadet det høyre kneet alvorlig under en treningsøkt i januar. Normal rehabiliteringstid etter en korsbåndskade er minst ni måneder, men Lyon-proffen gjør store framskritt.

Nylig skrev den franske sportsavisen L'Equipe at Gullballen-vinneren har begynt å trene med ball.

Tidenes målscorer

Det er ikke satt noen dato for når Hegerberg kan være tilbake på banen, men L'Equipe har meldt at Lyon-troppen trolig er tilbake på treningsfeltet 22. juni.

Tidligere denne sesongen ble Hegerberg tidenes mestscorende spiller i mesterligaen for kvinner. Hun står nå med 53 fulltreffere. Det er to flere enn tyske Anja Mittag.

Klar for kvartfinale er også Caroline Graham Hansen og Barcelona, og det samme er Wolfsburg med Kristine Minde og Ingrid Syrstad Engen i sine rekker.

De øvrige kvartfinaleklare lagene er Atlético Madrid, Bayern München, Glasgow City, Arsenal og Paris Saint Germain. Trekningen gjennomføres 26. juni.