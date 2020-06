Citys Eric Garcia overvåkes på sykehus etter stygt sammenstøt på banen

Manager Pep Guardiola opplyser på Manchester Citys hjemmesider natt til torsdag at 19-åringen har fått en hodeskade og at Eric Garcia kan måtte tilbringe en eller to netter på sykehuset.

Detaljer rundt skaden og akkurat hvordan det går med Garcia, er ikke kjent, men det er ventet en kunngjøring fra klubben torsdag.

19-åringen fra Spania lå livløs på banen etter det voldsomme sammenstøtet i 80. minutt med keeper Ederson, der begge løp mot ballen, uten å se den andre.

Garcia ble liggende igjen på gresset etterpå, og han mottok behandling i flere minutter, før han ble fraktet ut på båre, med oksygenmaske og med nakkekrage på.

Ifølge Guardiola kom han til bevissthet før han forlot Etihad Stadium og ble fraktet til sykehuset for å få flere tester gjennomført.

Totalt ble det lagt til 11 minutter som følge av skaden.

– Vi er litt bekymret. Han responderer bra, men vi får se de neste timene. Han er bevisst, og det er et godt tegn, men han skal gjennom tester på sykehus, sa Guardiola rett etter kampen.

Guardiola forsikrer om at de gjør alt de kan for Garcia, og at han er sikker på at alt som er mulig å gjøre, blir gjort per nå.