Nyland reddet av teknologisk miss – Premier League beklager

TV-bildene viste at nordmannen dro ballen inn i eget mål kort før pause tirsdag. Situasjonen oppsto da Premier League startet opp igjen etter over tre måneders viruspause.

Noen minutter før hvilen mistet keeperen ballen før han fikk fatt i den igjen etter et innlegg. Samtidig rygget Nyland inn i eget nett. TV-reprisene avslørte at ballen var klart over streken, men mållinje-teknologien Hawkeye reagerte ikke.

Dommer Michael Oliver fikk dermed ingen beskjed om at ballen var inne. Dermed slapp Nyland billig unna en stor miss.

– Jeg går ut for å fange ballen og blir dyttet tilbake mot målet. Det eneste jeg husker er at jeg krasjet i stolpen mens jeg prøvde å holde ballen på riktig side av linjen. Jeg så på dommeren, han så på klokken og sa spill videre, så det er det vi gjorde, sa Nyland i et intervju gjengitt av TV 2.

Beklager

Saken ble raskt en snakkis, og flere eksperter slo fast at Nyland var svært heldig.

Etter kampen rykket Premier League med en beklagelse. Samtidig ble det fremført en forklaring på feilen, der det het at spillerne på banen i den aktuelle situasjonen var plassert slik at de blokkerte for Hawkeye-teknologien.

Også selskapet bak den tekniske løsningen la seg flat.

Sander Berge spilte fra start for Sheffield United, men ble byttet ut etter 69 minutter. Laget hans reagerte kraftig på situasjonen der Nyland havnet i søkelyset.

Markering

Nyland henviste Pepe Reina til reservebenken i onsdagens kamp og klarte seg bra bortsett fra situasjonen nesten alle snakket om i pausen og etter kampen.

Premier League ble stoppet andre uka i mars etter at koronasituasjonen viste seg svært alvorlig.

Spillerne fra begge lag gikk ned på kne før avspark. Dette for å vise sin støtte til kampen mot rasisme.

Antirasisme-demonstrasjoner har vært gjennomført over hele verden etter at afroamerikanske George Floyd døde som følge av en pågripelse av politiet i Minneapolis 25. mai.

Aston Villa spiller ny hjemmekamp mot Chelsea søndag. Samme dag reiser Sheffield United til Newcastle.