Serbia-kampen kan forsvinne fra Oslo

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) går for sluttspill i både Champions League (trolig Portugal) og europaligaen (Tyskland). Pandemisituasjonen kan gjøre at det blir slik også med EM-omspillene.

Uefa har en rekke hensyn å ta og mye å forholde seg til i coronatidene.

Norge hadde flaks i trekningen med to hjemmekamper. Slik virussituasjonen er nå, er det ikke garantert at det blir norsk fordel på et fullsatt Ullevaal stadion.

– Det er et godt spørsmål, men det har jeg ikke reflektert over. Det er jo en mulig løsning om landene ikke kan åpne grensene sine. Jeg tror de (Uefa) avventer litt med å bestemme det, da det er noen måneder fram til da, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til NTB.

– Om jeg skal gjette, så blir det playoff i oktober og november. Men det var andre innspill også i prosessen fra andre land, blant annet september og oktober.

Hvilke byer som skal arrangere kamper i EM for menn neste år, er også ventet å bli bekreftet onsdag. Norge er to seirer (mot Serbia og deretter enten Skottland eller Israel) unna å delta der.

– Vi er glade for at dette møtet nå kommer. Det skulle jo egentlig ha vært avholdt 26. mai. Vi har forventninger til at det gis klare beskjeder om hva som skjer med europeiske klubbturneringer, kvalifiseringskamper for landslag og landslagshøsten, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Det har vært så mange scenarioer i denne perioden, at nå sitter vi stille i båten til det blir avklaringer.

Uefas styremøte er todelt (onsdag og torsdag) og foregår digitalt. Onsdag ettermiddag er det ventet at det vil bli offentliggjort en hel rekke datoer for kampaktivitet på en pressekonferanse med Uefa-president Aleksander Ceferin.

– Vi er avhengige av avklaringer for å vite hvilke datoer som er ledige i andre halvår. Fotball-NM er jo et godt eksempel, sier Bjerketvedt.

Cupen kan i verste fall falle bort denne sesongen, og helt sikkert vil det bli en barbert utgave med færre runder enn vanlig.