God avslutning av Hovland sørget for delt 23.-plass i Texas

Hovland var fire slag under par før søndagens 18 hull, men spilte seg mesterlig opp etter en god dag på golfbanen i Texas, spesielt etter en sterk avslutning.

Nordmannen noterte seg for fem birdies fra hull 12 til 18, og avanserte med det 19 plasser fra 42.-plassen lørdag.

Den gode avslutningen gjorde at Hovland endte åtte slag under par. Søndagen endte fire slag under par.

– Det har sett gradvis bedre ut dag for dag. Spesielt i dag var han mye nærmere pinnen og spilte generelt sett bedre. Det mangler litt på nøyaktigheten, men det er en lovende start på resten av sesongen, sier Eurosports golfekspert Marius Thorp til Eurosport.

Hovland skal spille alle de fire første turneringene etter PGA Tourens gjenoppstart, og neste uke venter RBC Heritage på Harbour Town Golf Links i South Carolina.

Vant gjorde Daniel Berger. Han og Colin Morikawa lå likt etter samtlige hull, før Berger trakk det lengste strået etter omspill.