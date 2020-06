Norsk travstjerne satte norsk rekord i løp for historiebøkene

Kaldblodsløpet under Oslo Grand Prix-dagen fikk historisk sus over seg som følge av prestasjonen til storfavoritten Odd Herakles. Etter en forrykende rask åpning og deretter tung reise utvendig for lederhesten ble stjernetraveren klokket i mål til tiden 1.18,4.

Det er tidelen raskere enn den gamle norske rekorden til kaldblodskongen Tekno Odin. Kun fenomenet Järvsöfaks, som har verdensrekorden på 1.17,9, har løpt fortere gjennom tidene.

På sidelinjen sto hestens trener Lars O. Romtveit og kunne gledestrålende konstatere at et mangeårig mål var innfridd.

– Dette var voldsomt. Et fantastisk løp. Den stilen det var på hesten også. Han gikk helt fenomenalt, sa Romtveit og kalte videre opplevelsen «kronen på verket».

Gir seg

Han har for lengst varslet at han gir seg som travtrener etter inneværende sesong. Det kan også bety at karrieren til Odd Herakles i løpsbanen avsluttes.

I sulkyen bak den nye norgesrekordholderen satt rutinerte Tom Erik Solberg søndag.

– En fantastisk hest. Måten han går løpet på er noe vi ikke har sett før. Vi ville vinne, og vi ville ha rekord i dag. Vi kunne ikke gjort så mye annerledes, sa han.

Solberg nølte ikke med å kalle prestasjonen en av de fremste av en kaldblodshest noen gang.

Millionhest

For søndagens seier fikk kretsen rundt Odd Herakles 150.000 kroner. Dermed har den norske kaldblodsstjernen løpt inn mer enn 7,3 millioner kroner i sin innholdsrike karriere.

Nylig vant Odd Herakles også den prestisjetunge Elitkampen på Solvalla.

Med til historien hører det også at Alm Svarten, som ble æret i søndagens løp på Bjerke, er morfar til Odd Herakles.