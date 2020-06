Banestormer tvang fram kamppause i Barcelonas storseier

I tråd med smittevernprotokollen som er etablert for den spanske toppserien ble kampen spilt for tomme tribuner, men det forhindret ikke en person i å ta seg inn på gressmatta underveis i oppgjøret.

Kampen ble stanset da banestormeren, iført Argentina-drakt med Lionel Messis navn på ryggen, kom løpende inn etter 52 minutters spill. Mannen tok seg fram til Barcelona-forsvarer Jordi Alba og ba om en selfie.

Kampen ble stanset mens banestormeren ble tatt hånd om.

For å begrense faren for smittespredning har tilskuere ikke adgang til kampene i La Liga. Ligaledelsen har etablert strenge regler rundt hvem som får oppholde seg på arenaene.

I lørdagens kamp var det for øvrig liten tvil om hvor seieren ville ende. Barcelona var det beste laget fra start til mål og tok ledelsen allerede etter to minutter ved Arturo Vidal. Chileneren stanget ballen u mål etter et innlegg fra Jordi Alba.

Deretter doblet Martin Braithwaite ledelsen etter forarbeid av Lionel Messi. Dansken fikk sjansen fra start i gjestenes angrep og kvitterte med sin første fulltreffer for katalanerne.

Messi var også servitør da Jordi Alba satte inn 3-0, før argentineren selv satte inn 4-0 på overtid.

Med seieren har Barcelona fem poengs forsprang til Real Madrid på toppen av tabellen i La Liga. Serietoeren møter Eibar på hjemmebane søndag.

Ti serierundert gjenstår å spille.