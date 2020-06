Delt 4.-plass for Ventura

Etter at Ventura var i delt ledelse etter fredagens 18 hull, gjorde en svak lørdag at nordmannen var på delt 8.-plass før den avsluttende søndagen.

Der spilte Ventura meget godt.

Nordmannen noterte seg for sju birdies og fire bogeys, samt sju hull på par. Det så lovende ut etter fire strake birdies fra hull fem til åtte, før han slet tungt og noterte seg for tre strake bogyes fra hull elleve til 13. Det ødela mulighetene for seier for Ventura.

Likevel avsluttet han sterkt med to birdies på to av de siste fem hullene. Totalt endte Ventura ti under par. Det holdt til delt 4.-plass med Nicholas Lindheim.

– Det er utrolig gledelig å se at han har brukt pausen så bra, og får en så god start, sier golfekspert Marius Thorp til Eurosport om prestasjonen til Ventura.

Amerikanske Luke List vant. Han endte 12 slag under par.