Varner III holder på ledelsen – Hovland klarte cuten i PGA-comebacket

Hovland fullførte fredagens runde på 66 slag, to under par, etter fire birdies, to bogeys og resten par, og han bykset opp fra delt 78.-plass til delt 47.-plass på resultatlista , ni slag etter teten.

For å klare cuten måtte man denne gangen havne på delt 47.-plass eller bedre.

Øverst på lista ligger fremdeles amerikanske Varner III, som fredag fullførte på fire slag under par etter en helt elendig start på runden. Han leder ett slag foran landsmennene Jordan Spieth og Bryson DeChambeau.

Varner III er farget og kan ta sin første PGA-seier. Også fredag ble dødsfallet til George Floyd markert av spillerne før runden startet med ett minutts stillhet.

– Det er riktig av touren å gjøre det, men når man er ute på banen, er du bare opptatt av spillet, sa Varner III.

Markeringen skjedde klokka 8.46 lokal tid i Texas, for å markere de åtte minutter og 46 sekunder en politimann presset kneet mot nakken til Floyd under en pågripelse. Den kostet den ubevæpnede svarte mannen livet.

Spieth er i slag og blir en farlig mann for Varner III i kampen om seieren i Texas. Turneringen spilles foran tomme tribuner, men vaktene stoppet fredag en mann som prøvde å snike seg inn under et gjerde for å se stjernene spille.