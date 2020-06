Ventura i delt ledelse med fire andre i Florida

Golfspilleren Kristoffer Ventura hadde tre birdies og en bogey fredag og endte to slag under par i Florida. Her fra åpningsrunden på PGA-touråpningen på golfbanen Old White TPC i West Virginia, USA, i fjor. Arkivfoto: Jared C. Tilton / AFP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix