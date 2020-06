Regjeringen åpner for mer kontakt i idretten

Unntaket fra énmetersregelen gjelder alle profesjonelle utøvere i idrett og kultur.

– Toppidrettsutøverne våre kan snart trene som normalt. Så snart helsemyndighetene, NIF (Norges idrettsforbund) og vi er enige om retningslinjene her, er det bare å sette i gang. Jeg kan forsikre om at Kulturdepartementet vil bidra alt vi kan for å få dette på plass, sier kulturminister Abid Raja (V).

I idrettsforbundet er det stor glede over at man kan starte med kontakttrening i flere idretter enn fotball.

– Dette er nok en viktig milepæl for norsk idrett. Våre fremste utøvere har idrett som yrke og bidrar gjennom sine prestasjoner til stolte øyeblikk for hele nasjonen. De har i praksis vært ilagt et yrkesforbud i tre måneder. Det har naturligvis store sportslige og økonomiske konsekvenser. Derfor er det utrolig viktig at våre toppidrettsutøvere nå kommer ordentlig i gang igjen, både med trening og konkurranser, sier idrettspresident Berit Kjøll.

NIF avventer nå et forslag til retningslinjer for gjenopptakelse av kontakttrening og konkurranser.

Grønt lys for flere fotballserier

I tillegg til at toppidrettsutøvere i alle idretter kan ha kontakt med hverandre, åpnes det opp for det samme i fotballserier som Norges Fotballforbund (NFF) har bestemt at er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller.

Det betyr at 2. divisjon for menn og 1. divisjon for kvinner kan starte med kontakttrening og etter hvert med kamper. Samtidig er det fortsatt ikke åpning for vanlig trening for dem som er 20 år eller eldre i lavere divisjoner.

«Mange i Fotball-Norge er derfor skuffet etter regjeringens pressekonferanse nå i ettermiddag» , skriver Norges Fotballforbund på sine nettsider.

Forbundsledelsen legger ikke skjul på at man hadde håpet at regjeringen ville gå lenger i å myke opp restriksjonene torsdag.

– Jeg er i glad for at regjeringen nå åpner opp for 1. divisjon kvinner og 2. divisjon menn. Det er likevel svært krevende å holde motivasjonen oppe blant alle de som fortsatt ikke får komme i gang med normal trening, og det er som kjent også den normale fotballaktiviteten som gir mest inntekter til hardt prøvde klubber både sportslig og økonomisk, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Vi hadde derfor håpet på grønt lys for normal fotballtrening for alle i norsk fotball i dag, åpning for fotballturneringer for barn og unge i sommer, og et signal om at alle seriekamper kan starte i august gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll. Jeg forstår godt frustrasjonen mange i Fotball-Norge kjenner på nå. NFF kjenner på akkurat det samme, tilføyer han.

Barn og unge

Kulturdepartementet opplyser at unntaket fra énmetersregelen gjelder for følgende grupper:

* Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.

* Toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement.

* Spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

* Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.