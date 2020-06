Johaug ikke velkommen på svensk friidrettsstevne

Det er SVT som kan fortelle at Johaug ikke ville vært velkommen dersom hun skulle ønske å delta på Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august.

Konkurransesjef Jan Kowalski i Bauhausgalan sier at de har som prinsipp at de ikke inviterer utøvere som har vært utesteng for doping.

– Vi er generelt imot at sånne som har vært utestengte for anabole steroider hører hjemme på en konkurransearena. Vi synes at de er dårlig reklame for idretten vår, sier han til SVT.

Stockholm-stevnet skal uansett ikke har vært aktuelt for Johaug. Hun antydet torsdag at hun ikke kommer til å delta på flere friidrettsstevner i år. Hennes manager Jørn Ernst sier følgende til Expressen om at hun ikke er ønsket på Bauhausgalan:

– Synes de det, så kan vi ikke gjøre noe med det. Vi må respektere den beslutningen. Det er helt opp til dem.

Det er blitt debatt rundt Johaugs deltakelse på stevnet Impossible Games på Bislett fordi også Bislett Games normalt ikke inviterer tidligere dopingutestengte utøvere til sine stevner.

– Hun har sonet sin straff. Hun har gått i verdenscupen og vært tilbake lenge. Har du i samfunnet for øvrig gjort noe galt, kan du gå tilbake i jobb etter ferdig soning. Og så har det å gjøre med alvorlighetsgrad og skjønn. Etter mitt skjønn er det ingen problemer ved å invitere Therese Johaug til Bislett. Det ansvaret tar jeg, sa Bislett-general Steinar Hoen til VG.

Kowalski i Stockholm-stevnet vil ikke fullstendig utelukke at Therese Johaug aldri kan bli invitert tid i framtiden.

– Vi sier aldri aldri, men de som har vært utestengt for anabole steroider, er ikke prioriterte til å få konkurrere på vår galla, sier han.

