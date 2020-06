Bodø/Glimt hentet nederlandsk keeper

Dermed har Glimt funnet sin erstatter for Ricardo Friedrich, som i fjor var kaptein og fast keeper for laget som tok sølv i Eliteserien.

Smits har spilt hele sin karriere i Nederland før skiftet til Glimt.

– Det er et bra steg for min karriere å komme til Glimt. Dette er en mulighet for meg å spille på det høyeste nivået i Norge, fortsatt være i Europa og ikke minst ha mulighet til å spille europaligakvalifisering, sier Smits til klubbens nettsted.

Bodø/Glimt serieåpner borte mot Viking førstkommende tirsdag.