New Zealand oppfordrer utøvere til å snakke om sosial urett

Det skjer samtidig som presset øker mot Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at komiteen skal endre dagens regler for protester og markeringer under OL, skriver Reuters.

Flere større idrettsorganisasjoner har allerede tillat markeringer på deres arrangementer i kjølvannet av demonstrasjonene som oppsto etter at George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis i USA 25. mai. Flere utøver verden over har uttrykt støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

– Vi støtter våre utøvere når de deler sine meninger, og vi ser på hvordan vi kan styrke vårt arbeid for likestilling, sa NZOC-president Mike Stanley etter et styremøte torsdag.

Ifølge IOCs regelverk er politiske markeringer forbudt under OL. IOC-president Thomas Bach sa onsdag at komiteen sammen med utøvere har startet en prosess for å «uttrykke støtte for prinsippene som er nedfelt i de olympiske regelverket på en verdig måte».