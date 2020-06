Golf: Sterk åpning av Ventura i Florida

Mens Viktor Hovland konkurrerer med verdenseliten i PGA-turneringen i Texas denne helgen, må Ventura nøye seg med nest beste nivå i Florida. Der har han startet bra.

Nordmannen innledet den første turneringen siden mars med birdie på de to første hullene. Han måtte tåle bogey på 6. hull, men slo tilbake med birdie på de to neste. På siste halvdel ble det bogey på 13. hull, men birdie på 11. og 18. hull. Dermed var han fire slag under par.

Det gir delt 2.-plass med åtte andre spillere, to slag bak den ledende franskmannen Paul Barjon.

Turneringen fortsetter fredag og avsluttes søndag.