Varner i delt ledelse da PGA-touren gjorde comeback og hedret Floyd

Det skjedde på en dag da Viktor Hovland og de andre PGA-profilene minnet George Floyd med ett minutts stillhet. Det skjedde klokka 8.46 lokal tid i Texas, for å markere de åtte minutter og 46 sekunder en politimann presset kneet mot nakken til Floyd i pågripelsen som kostet den ubevæpnede svarte mannen livet.

Hendelsen har utløst antirasismemarkeringer over hele verden, og foranledningen til avgjørelsen om at også golfspillerne skulle slutte seg til bevegelsen var en samtale Varner hadde med PGA-kommissær Jay Monahan forrige uke, om hva touren kan gjøre for å bidra.

Utslagstiden 8.46 sto åpen på Colonial-banen i Fort Worth. Spillerne som allerede var i gang med sine runder, som Hovland, stoppet opp og bøyde hodene under markeringen.

I sonen

Varner imponerte med birdie på de to første hullene. På en bogeyfri runde kom nye birdier på 6., 9., 10., 12. og 18. hull, og dermed er han i delt ledelse med engelske Justin Rose etter første dag.

Han ville ikke være med på at det var antirasismemarkeringene som inspirerte ham.

– Jeg tenkte ikke på det ute på banen. Jeg var i sonen. Jeg elsker å spille golf og er heldig som har det som levebrød, sa Varner.

– Golf er min plattform, og å spille bra er en del av det.

Hovland på par

Hovland var blant dem som startet sin runde på 10. hull. Han spilte de fire første hullene på par, men måtte tåle en bogey på det femte i sin første turnering på nesten akkurat tre måneder.

Han fulgte opp med par på de neste seks hullene før han var tilbake på par totalt etter sin første birdie på det tolvte hullet han spilte. Han gikk resten av runden på par. Det gir delt 78.-plass etter første dag i turneringen med 148 deltakere.

Forrige gang det ble spilt golf på PGA-touren var da Players Championship ble avbrutt etter åpningsrunden 12. mars.

Turneringen varer til søndag, og Floyd skal minnes hver dag til samme tid.