Rekord-Warholm levde opp til trenerens «crazy» spådom – håper han unngikk tåbrudd

Alnes viste seg likevel å ha rett. Under Impossible Games torsdag stormet Warholm inn til 33,78. Etterpå ba han om å bli trodd på at han var «veldig, veldig overrasket» over den kruttsterke tiden.

– Leif Olav sa i forkant at jeg kunne klare å slå rekorden med over et halvsekund. Det er ganske mye, så jeg tenkte «crazy», men han gjorde at jeg hadde troen, sa Warholm til NTB.

Skeptisk ble han også på oppvarming.

– I forkant av løpet hadde jeg et innløp på den første hekken der jeg holdt på å tryne som pokker. Jeg slo tåa, tror jeg knakk den. Det ble ekstra nerver i og med at jeg gjorde et så dårlig oppvarmingsløp, men det løste seg, sa friidrettsstjernen.

– Tåa er ikke brukket?

– Jeg håper ikke det, men vi får vente og se til adrenalinet går ut av kroppen, svarte en smilende Warholm.

Knuste rekorden

Verdensmesteren på 400 meter hekk røpet videre at han kun gjennomførte én treningsøkt på den uvante distansen 300 meter i forkant av Bislett-starten. Likevel løp han fortere enn noen annen har gjort på distansen.

Oslo 20200611. Karsten Warholm fra Norge jubler etter 300m hekk for menn under Impossible Games 2020 på Bislett . Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den gamle verdensbestenoteringen til briten Chris Rawlinson fra 2002 lød på 34,48. Den knuste Warholm med en margin på sju tideler.

– Dette var en veldig fin opplevelse. Jeg koste meg, faktisk. Det var utrolig deilig å få konkurrere igjen, sa Warholm til NTB.

Rekordløpet smakte fortreffelig, og kom ikke av seg selv.

– Grunnen til at jeg slår rekorden med så mye er at jeg er godt trent. Ikke fordi det er en enkel rekord, sa Warholm.

Konkurranser betyr alt

Friidrettsstjernen kalte det en lettelse å være tilbake på banedekket i en sesong som blir alt annet enn normal som følge av virussituasjonen.

– Konkurranse betyr alt for meg. Det er disse øyeblikkene vi trener for hver eneste dag, og denne sesongen er det så få av dem, sa Warholm.

Når han blir å se på spesialøvelsen 400 meter hekk vet han ikke.

– Jeg er klar til å løpe 400 meter hekk når konkurransene åpner igjen, men fram til det tror jeg det er bedre for meg at jeg trener og investerer i andre type løp, sa Warholm.