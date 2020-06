Halvparten av eliteseriedommerne føler seg sjikanert og er blitt truet

Leder i Toppdommerforeningen Kai Erik Steen, som også er eliteseriedommer, er bekymret over resultatene fra undersøkelsen som ble utført i forbindelse med 2019-sesongen.

Trusler og hatytringer er vanlige i norsk fotball, viser det seg. To grove meldinger mottatt av en av dommerne i undersøkelsen gjengis på TV 2s nettsider.

– Det er jo forskjell på disse meldingene. Noen meldinger er på en måte en naturlig del av den rollen vi har, men enkelte av disse meldingene bikker en grense og er ikke innenfor det som er akseptabelt. Når 11 av 12 sier at de får meldinger er jo ikke det heldig, og når over halvparten sier at de får trusler er det enda verre. Det er de tingene der vi må ta tak i, understreker Steen overfor TV 2.

Steen, som ble Fifa-dommer i 2017, har selv opplevd trusler både mot seg selv og sin familie.

Noen av tallene fra undersøkelsen viser at 11 av 12 hoveddommere mottok meldinger eller telefoner fra utenforstående personer etter kampen med hatytringer mot dem selv eller dommerteamets avgjørelser.

6 av 12 hoveddommere mottok trusler fra supportere i 2019.