Haaland er tilbake i full trening

Haaland gikk av banen med en kneskade i kampen mot Bayern München 26. mai.

Etter å ha mistet de to siste kampene for det tyske gigantlaget bekreftet Dortmund-trener Lucien Favre på torsdagens pressekonferanse at Haaland trente for fullt med laget onsdag.

– Det ser bra ut, sier Dortmund-treneren.

Haaland og Dortmund møter Fortuna Düsseldorf i Bundesliga lørdag ettermiddag.

Siden overgangen fra Red Bull Salzburg i januar, har Erling Braut Haaland scoret ti mål på sine elleve første kamper for Borussia Dortmund.