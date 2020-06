25.000 tilskuere på tribunen i serbisk cupoppgjør

Cupoppgjøret ble spilt foran nærmest fulle tribuner i hovedstaden Beograd onsdag kveld. Det var første gang tilskuere kunne dra på kamp i Serbia etter at viruset satte en stopper for fotball nærmest verden over i starten av mars.

Og på Stadion Partizana var det lite minnet om at det har vært et virus som har sørget for over 415.000 dødsfall over hele verden. 25.000 supporterne sto tett i tett uten masker og munnbind.

Oppgjøret endte 1-0 til Partizan Beograd, som nå er klare for den serbiske cupfinalen. Bibras Natcho ble matchvinner med sin scoring etter timen spilt.

– Jeg takker fansen for deres fantastiske støtte. Det var godt å dra seieren i land foran fulle tribuner, sa Partizan-trener Savo Milosevic etter kampen.

Det var som vanlig ampert mellom rivalene, og det ble delt ut hele ni gule kort. Seieren gjør at Partizan skal nå møte Vojvodina i finalen.

I Serbia har 12.031 blitt smittet av coronaviruset, mens 251 har dødd, ifølge Worldometer torsdag morgen.