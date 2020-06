– Kan ikke huske at jeg har vært i så god form om våren

Røthe svinset rundt på perfekte Lillomarka Arena i strålende vårvær under en hardøkt på rulleski da langrennslandslagene hadde samling sist uke.

Røthe bor i Oslo, og derfor var han på coronasamling under særskilte smittevernhensyn i hovedstaden. Andre utøvere hadde samling i Lillehammer eller Trondheim.

I likhet med resten av utøverne måtte han bo hjemme under samlingen. Der foregikk også ombytte og dusjing uten at det så ut til å legge noen demper på innsatsviljen.

Røthe virket kvikk og rask og imponerte med god fart under hele økta. Han så ikke ut til å være preget av den uvante situasjonen som også toppidrettsutøverne har vært i den siste tiden.

– Jeg kan ikke huske sist gang jeg har vært i så god form på våren. Jeg har alltid klaget og sytet på våren og kjempet mot dem som ofte har vært i godt slag på denne tiden. I år har jeg benyttet sjansen til å trene bra i en periode som ble helt annerledes enn planlagt, sier Røthe til NTB.

Kontroll

Vossingen er selvsagt klar over at det ikke er nå han skal i være i sin beste form, og det har også treningene vært preget av. Han sier at det har handlet mest om å holde seg unna de «verste» og hardeste øktene.

– Jeg har prøvd å kontrollere mer enn å gå hardt. Også i dag unngikk jeg å gå meg stiv. Jeg kunne ha gått fortere om jeg måtte, men følelsen er absolutt at jeg er i godt slag, sier Røthe.

Han forteller om et langrennsliv som ikke ble som han trodde fra sesongen ble avbrutt etter femmila i Holmenkollen i starten av mars. Det er blitt fristende å trene mer enn det han pleier på denne tiden av året. Ikke er det blitt noe ferie på ham heller.

– Det er blitt mye mindre farting. Jeg skulle ha trent i Voss, og jeg skulle ha deltatt på noen sponsoroppdrag. Alt er blitt avlyst. Når du har skogen som nærmeste nabo, er det fort gjort å ta på seg treningsklær. Jeg har løpt mye, syklet en del og gått litt på rulleski. Jeg har kommet godt i gang og forsøkt så godt jeg kunne å bygge en god grunnmur.

Best

Røthe har hytte på Sjusjøen sammen med landslagskollega Pål Golberg, og det har også blitt mer skigåing enn normalt årstiden tatt i betraktning.

– Det er noe av det beste jeg gjør. Å gå innover fjellet uten noen spesiell plan om hvor eller hvor langt.

Han har ingen problemer med å erkjenne at det har vært en spesiell tid også for ham.

– Jeg blir preget. Vi skulle egentlig ha vært på Sognefjellet, gått i klynge og vært i lag med trønderne. Jeg gleder meg veldig til å se dem igjen og trene i lag med dem. En skal ikke undervurdere den gode praten du har i lag på samlinger. Det er noe der du merker at du savner.