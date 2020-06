Hergeirsson forlenger med Norge

Han fikk jobben i 2009 og overtok da etter Marit Brevik. Nå er kontrakten forlenget med lengde ut 2024. Det året er det OL i Paris.

– Jeg går på en ny fireårsavtale med stor ydmykhet, sier Hergeirsson i en pressemelding.

– Og jeg ønsker å bidra til utvikling av meg selv og de rundt meg – både spillere og ledere/ressurspersoner. Utvikling er en forutsetning for å kunne skape prestasjoner over tid, og derigjennom oppnå resultater. Jeg vil stå i front for å bruke de erfaringer vi har høstet gjennom hardt arbeid de siste årene, og samtidig utfordre alle involverte til nysgjerrighet og innsatsvilje på hvordan vi kan skape nye prestasjoner sammen i framtida, sier Hergeirsson.

Under ham har Norge vunnet flere titler. Dette er fasiten under islendingen:

* 2019 VM: 4.-plass

* 2018 EM: 5.-plass

* 2017 VM: Sølv

* 2016 EM: Gull

* 2016 OL: Bronse

* 2015 VM: Gull

* 2014 EM: Gull

* 2013 VM: 5.-plass

* 2012 EM: Sølv

* 2012 OL: Gull

* 2011 VM: Gull

* 2010 EM: Gull

* 2009 VM: Bronse