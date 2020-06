Forren etter første Brann-trening: – Har alt å vinne her

32-åringen undertegnet tirsdag en halvårskontrakt med Brann. Han ble i slutten av forrige måned oppsagt av Molde etter at det ble kjent at han har hatt slitt med spillegjeld i mange år, og at han hadde tatt penger fra Molde-spillernes botkasse for å dekke denne.

– Jeg har alt å vinne her. Hele 2019 var et langt og slitsomt år, men nå har jeg klart å snu det til noe positivt. Jeg ser veldig lyst på fortsettelsen, og jeg har mye motivasjon og mye som skal ut. Det blir sinnssykt spennende å komme ut på matta her og bidra for Brann, sa Forren i Bergens Tidendes direktesending fra treningen.

Han ble seriemester med Molde i fjor, men spillavhengigheten overskygget åpenbart mye av gleden over den sportslige suksessen.

– Klarer 90 minutter

Forren hadde kun trent på egen hånd de siste tre månedene på grunn av smittevernreglene, men tror ikke kampformen er langt unna.

– Hvis du spør meg, så er jeg det (klar for seriestarten). Men jeg må forvente å være litt tålmodig. Jeg trenger nok litt grunntrening, men som midtstopper skal jeg klare å holde i 90 minutter. Jeg er mentalt klar, fysisk mangler jeg kanskje bitte litt, sa Forren.

– Jeg måtte spørre materialforvalteren om en T-skjorte i medium. Det har jeg ikke hatt på ti år. Så det er et bra tegn, spøkte han.

Sulten

Den mangeårige Molde-profilen understreker at han ikke er kommet til Brann bare for å «kickstarte» sin egen karriere. Han er svært ivrig etter å hjelpe klubben til en god sesong.

– Målet mitt er å bidra fra start og vise at jeg ikke bare er her for egen del. Jeg tar med meg en vinnermentalitet hit, og jeg skal bidra med erfaring og til å få Brann til å vinne kamper, sa han.

Om den første treningsøkta i Brann-tøy sa 32-åringen følgende:

– Det var veldig godt å kjenne på gresslukta og få i gang føttene skikkelig. Jeg tror det var ganske gode svar. Det var veldig annerledes etter å ha gått tre måneder på eget initiativ, men jeg har mye motivasjon.