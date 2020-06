278 får følge dansk cupoppgjør fra tribunen

Det opplyser AaB, med norske Inge André Olsen som sportssjef, på sin hjemmeside.

Hvorfor man ikke åpner for at flere skal kunne se kampen fra tribuneplass er at ifølge danske smittevernsregler er 500 det totale antall personer som kan være til stede under et arrangement.

Tallet inkluderer spillere, trenere, dommere, presse og andre medarbeidere.

– Det er positivt at vi igjen kan ha tilskuere til stede for å støtte laget vårt på hjemmebane selv om det er langt fra like mange som vil gjerne ville hatt. Det er et viktig skritt i riktig retning, og vi ser fram til å kunne skape litt stemning på tribunene igjen, sier Aabs administrerende direktør Thomas Bælum.

Alle de 250 plassene går til personer med sesongkort og først til mølla-prinsippet gjelder.

Den danske regjeringen opplyste tidligere i uken at de vil se på muligheten om å avvikle kamper med flere enn 500 personer til stede i superligaen, og at de vil ha drøftelser med klubbene om den saken.