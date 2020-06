George Floyd skal hedres når Hovland og PGA-touren er tilbake

Tidspunktet er valgt for å markere de åtte minutter og 46 sekunder en politimann presset kneet mot Floyds nakke under pågripelsen som kostet den ubevæpnede svarte mannen livet. Hendelsen har utløst protester over hele verden, og mange idrettsfolk følger opp med antirasistiske markeringer.

Det gjør også PGA både under turneringen i Fort Worth, der Viktor Hovland er blant deltakerne, og under B-tourens turnering i Ponte Vedra Beach. Kristoffer Ventura representerer de norske fargene i turneringen i Florida.

– Som ledd i forsøket på å gi sterkere stemme til dem som prøver å gjøre slutt på rasistisk og sosial urettferdighet har touren hver dag satt av en utslagstid 8.46 uten spillere. I begge turneringer vil det markeres fordi det er blitt et symbol på rasismen det svarte fellesskapet utsettes for, skriver PGA-touren på sitt nettsted.

Alle skal stoppe

Viktor Hovland slår torsdag ut 07.45 lokal tid i Texas (14.45 norsk tid) og rekker å spille en time før markeringen. I et skriv til alle spillerne har PGA-kommissær Jay Monahan gjort det klart at han venter at alle spillerne ute på banen stopper opp.

– Minuttet skal innledes med et hornsignal, og spillerne på banen vil bli bedt om å stoppe i refleksjon som en støttemarkering for PGA-tourens innsats for å motvirke rasisme og sosial urettferdighet, opplyser touren.

Forrige uke hadde Monahan en ti minutters samtale med Harold Varner III, en av bare tre PGA-tourspillere med afroamerikansk bakgrunn. Samtalen dreide seg om hva touren kan gjøre for å bidra, og den ble lagt ut på pgatour.com.

Del av løsningen

– Vi har ikke alle svarene, men vi kommer til å lytte og lære. Vi vil kreve mer, og vi vil være en del av løsningen, sier Monahan.

– Jeg føler meg veldig heldig som kan si noe om dette og bidra til forandringene. Alle i samfunnet bør være del av det, sa Varner da han ankom Fort Worth i forkant av turneringen.

Det er 148 deltakere i turneringen i Fort Worth. Det er første gang det spilles golf på ypperste nivå siden Players Championship ble avbrutt etter første dag 12. mars.