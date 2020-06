IOC: Vinter-OL går som planlagt

IOC kom med forsikringene etter et videomøte tirsdag og sier forberedelsene går etter planen til tross for at koronapandemien har satt en stopper for idrettsarrangementer verden over.

Samtidig anerkjenner komiteen utfordringene virusutbruddet har skapt.

– Vi er glade for å se en betydelig forbedring i situasjonen i Kina. Det tillater oss i organisasjonskomité til å gjenoppta et tilnærmet normalt arbeidsforhold, sier leder Juan Antonio Samaranch Salisachs i IOCs organisasjonskomité.

Vinter-OL arrangeres i Beijing fra 4. til 20. februar i 2022.