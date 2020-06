Aronian klar for semifinale mot Carlsen etter dramatisk seier

Aronian ledet 5-3 etter første dag av kvartfinalen og ledet fortsatt med to poeng etter at spillerne vant hvert sitt parti med svarte brikker i løpet av de fire første hurtigsjakkpartiene tirsdag.

Så gikk de over til «clutch»-partiene der det var tredobbelt poeng for seier, og da startet dramatikken for alvor. Gristsjuk vant det første partiet etter 46 trekk og overtok dermed ledelsen med 8-7 før det aller siste partiet, som Aronian måtte vinne.

Russeren ville sikret semifinaleplassen med remis, men Aronian tvang ham til et par tabbetrekk som vippet partiet i armensk favør, og etter 29 trekk kunne Aronian juble for seier.

– Det er en fantastisk følelse, som å forelske seg. Man opplever det ikke mange ganger i livet, men blodet strømmer til hodet. Det er en vakker følelse, sa Aronian i intervju med arrangøren om hvordan det føltes da han avgjorde.

Nå er det klart for semifinale mot Carlsen.

– Jeg liker å spille mot Magnus, som jeg gjør det mot Gristsjuk. Det er spillere som utfordrer deg, som skaper ting. Jeg liker utfordringen og føler meg velsignet som får oppleve det. Jeg kunne lett ha tapt i dag, sa Aronian.

I den andre semifinalen møtes amerikanerne Fabiano Caruana og Wesley So. Caruana og Leinier Dominguez vant to partier hver med svarte brikker tirsdag, før de spilte remis i begge «clutch»-partiene. Dermed forsvarte Caruana ledelsen på tre poeng fra første dag.

Turneringen i regi av St. Louis Chess Club, og med total premiesum på rekordstore 265.000 dollar, avsluttes søndag.