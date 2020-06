Leverkusen knuste askeladden og tok seg til cupfinale

Mens topplagene i Tyskland har fem seriekamper i beina etter viruspausen, spilte Saarbrücken sin første kamp på 94 dager. Tysk regional 4. divisjon er for lengst avblåst for sesongen, og det var et rustent hjemmelag som falt for overmakten.

Kerem Demirbay var nest siste Leverkusen-spiller på alle tre målene og ble kampens store spiller.

– Vi kommer til å trenge 15-20 minutter til å venne oss til tempoet, sa Saarbrücken-trener Lukas Kwasniok før kampen. Da de minuttene var spilt, sto det 0-2.

I det 11. minutt vippet Demirbay ballen i bakrom. Moussa Diaby lot den dale over skulderen, vendte og fikk utsøkt treff på volley slik at ballen gikk mellom beina på en overrumplet keeper Daniel Batz.

Åtte minutter senere viste Demirbay fram innleggsfoten igjen. Batz og Manuel Zeitz gikk begge etter hans innlegg. De kom i veien for hverandre, og det endte med en retur som Lucas Alario banket i nettet fra meget spiss vinkel.

Punktert

Dermed var det langt på vei gjort i Völklingen, der Saarbrücken måtte spille sin hjemmekamp fordi klubbens egen arena har vært under ombygging siden 2016.

Saarbrücken yppet seg noen ganger framover, men i det 58. minutt punkterte innbytter Karim Bellarabi siste rest av spenning etter nytt flott forarbeid av Demirbay. Diaby kranglet først med seg ballen til han mistet den. Bellarabi vippet den elegant forbi en motspiller, tok seg til dødlinja og slo skrått ut til Bellarabi, som enkelt satte inn 3-0.

– Saarbrücken hadde gjort det bra i cupen, men vi ville ikke gå glipp av sjansen til å spille finale. Det er noe alle idrettsfolk ønsker å gjøre, sa Demirbay til ARD.

Paulinho kom til en haug med sjanser for Leverkusen og kunne sørget for at seieren ble langt større, men han fikk ikke ballen i mål.

Snipp, snapp

Saarbrücken slo ut to lag fra 1. Bundesliga og to fra 2. Bundesliga på sin vei til semifinale. Alle kampene ble avgjort med seiersmål i sluttminuttene, eller som i kvartfinalen mot Fortuna Düsseldorf på straffesparkkonkurranse (på en dag da Batz reddet fem straffer).

Tirsdag var sensasjonslaget sjanseløst mot et Leverkusen som hadde 80 prosent ballbesittelse. Vertenes beste sjanse kom på overtid da innbytter Markus Mendler fikk ballen på åpent mål, men skjøt utenfor.

– Vi var ikke så tøffe som vi ønsket å være. Spillerne er skuffet over at de ikke overlevde de første 20 minuttene, sa Kwasniok.

Saarbrücken kan trøste seg med at laget er klar for 3. divisjon og dermed tilbake i tysk proffliga.

For Leverkusen, som greide seg uten sin skadde kaptein Kai Havertz, venter cupfinale i Berlin 4. juli mot vinneren av onsdagens kamp mellom Bayern München og Eintracht Frankfurt.