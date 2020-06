Mesterligasluttspill trolig i Portugal, europaligaen i Tyskland

Det melder flere medier tirsdag. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er i ferd med å planlegge avslutningen av sine klubbturneringer forut for vedtak på styremøtet onsdag 17. juni.

Helt til nylig skal man ha holdt åpning for å fullføre cupspillet med hjemme- og bortekamper på vanlig vis, bare uten tilskuere. På grunn av problemer med reiserestriksjoner skal man nå være oppsatt på å fullføre turneringene med spill i en by eller ett nærområde.

Det betyr kvartfinaler, semifinaler og finale avviklet som en miniturnering. Ifølge BBC er planen nå at mesterligafinalen spilles 23. august, europaligafinalen to dager tidligere.

Peker seg ut

Både Tyskland, Spania og Russland skal ha uttrykt interesse for å bli arrangør, men Lisboa har ifølge flere pekt seg ut som vertsby for mesterligaens sluttspill. Byen har to moderne arenaer med alle fasiliteter som kreves for avvikling av høyprofilerte kamper, og byen har ypperlig hotellkapasitet. Smittesituasjonen i landet er under kontroll, og seriefotballen har allerede startet igjen.

Dessuten har ikke Portugal gjenværende lag i Champions League, slik at ingen får hjemmefordel.

Hva som gjøres med de fire gjenstående returkampene i åttedelsfinalen er et åpent spørsmål. Muligens skal også de spilles samme sted.

Klar favoritt

For europaligaen er det ifølge avisen Bild nesten sikkert at sluttspillet finner sted i Tyskland, men det står mellom to områder: Rhein-Main-Neckar (Frankfurt, Mainz, Sinsheim/Hoffenheim og Wiesbaden) og Nordrhein-Westfalen (Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf og Duisburg).

Bild skriver at det siste alternativet foretrekkes av tyske fotballmyndigheter fordi man da bare må forholde seg til én delstatsregjering. Uefa skal være av samme oppfatning.

Dortmund hører til i samme området, men er ifølge Bild ikke aktuell som arena fordi stadion er så stor at det etter Uefas mening vil vises for mange tomme seter under TV-overføringene.

Mange kamper igjen

I Europaligaen er ingen kvartfinalister klare. I seks åttedelsfinaler rakk man å spille første kamp før viruspandemien stoppet sesongen. Tre tyske klubber er fortsatt med i turneringen: Eintracht Frankfurt, Leverkusen og Wolfsburg.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag vant 5-0 borte mot LASK i første åttedelsfinale og er i høyeste grad med i kampen om pokalen som ser ut til å skulle deles ut på tysk jord.

Europaligafinalen skulle egentlig vært spilt i polske Gdansk i mai, mens Champions League-finalen skulle vært spilt i Istanbul i Tyrkia.