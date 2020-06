Håvard Nordtveits trener måtte gå

47 år gamle Schreuder tok over klubben da suksesstreneren Julian Nagelsmann gikk til RB Leipzig foran forrige sesong. Schreuder kom fra trenerjobben i Ajax.

Hoffenheim holder sjuendeplassen med fire kamper igjen av sesongen. Klubben takker Schreuder for jobben han har gjort. Men opplyser at uenighet om lagets framtid gjorde at de vil ha endringer. 47-åringen hadde kontrakt ut 2022-sesongen.

Aldri tidligere har en Bundesliga-klubb skiftet trener så sent i en sesong. Matthias Kaltenbach, Michael Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp og Kai Herdling skal i fellesskap lede klubben gjennom de siste kampene.

– Vi var såpass uenige i viktige spørsmål at det ikke hadde noen hensikt å fortsette samarbeidet ut sesongen, het det fra klubbdirektør Alexander Rosen i en pressemelding.