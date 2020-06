USA-ekspert om Warholm: – Noe av det mest spektakulære gjennom tidene

2019-prisen gikk til Eliud Kipchoge etter hans maraton på under to timer. Den ble til ved hjelp av blant annet harer, følgebil og en supersko.

Torsdag sesongåpner Warholm utendørs på 300 meter hekk på Bislett. Han er på jakt etter bestenoteringen i verden. Med seg dit får nordmannen et kvalitetsstempel av de sjeldne fra Sieg Lindstrom.

Det amerikanske magasinet Track & Field News har en skyhøy status i friidrettsverdenen og kalles også «the bible of track and field» (friidrettsbibelen).

Maksimalt

T & F har rangert verdens beste mannlige utøvere siden 1959 og kvinnelige fra 1976. 34 av 36 førstestemmer falt på Warholm i fjor. Det ga ham en soleklar seier med 357 av maksimalt 360 poeng. Kipchoge ble nummer 16.

– Jeg kan ikke uttale meg om WAs prosess, den inneholder blant annet stemmer fra friidrettsfan og andre elementer. Vi mener at vår prosess rundt kåringen av årets utøvere, gjennom 73 år, er testet ut over tid. Den gjøres av et internasjonalt utvalg av friidrettseksperter. Det er ikke noen popularitetskåring vi holder på med. Dette baseres kun på oppnådde prestasjoner etter nøye oppsatte kriterier, sier redaktøren Lindstrom til NTB.

Warholm: Trening er den beste terapien jeg kan få

Årsdebut

Han er spent foran Warholms årsdebut under Impossible Games på Bislett.

– Jeg så ham forsvare sitt VM-gull i Doha, og da trodde jeg at det bare var en forrett før OL i Tokyo og sesongene som kommer.

– I fjor leverte Warholm noen av de mest spektakulære prestasjonene i nyere tid innen friidretten, faktisk gjennom alle tider. Kipchoges løp var fantastisk og inspirerende, men det var ikke et skikkelig maratonløp etter de oppsatte reglene. Det Warholm leverte, var den beste 400 meter hekk-sesongen friidretten noen gang har sett, sier Lindstrom.

Warholm ser ut til å få flotte forhold torsdag. Det er meldt 22-23 varmegrader og lite vind i Oslo.

Brødrene Ingebrigtsen utgjør kjernen i et norsk lag som møter fem sterke kenyanere til virtuell duell på 2000 meter under stevnet. De løper «mot» hverandre i to forskjellige verdensdeler.

Therese Johaug prøver seg på 10.000 meter.

