Styrtrik duo snuser på New York Mets

De to tunge sportseieraktørene er blant dem som er interesserte i å kjøpe baseballaget New York Mets, skriver nyhetsbyrået Reuters , som siterer New York Post og Variety.

Wilpon-familien, som eier Mets, ønsker angivelig å selge klubben, som har tapt penger i flere år. I april anslo finansmagasinet Forbes at Mets har en verdi på 2,4 milliarder, tilsvarende 22,2 milliarder kroner etter dagens kurs.

Fra før har den tidligere baseballstjernen Alex Rodriguez og hans forlovede, artisten og skuespilleren Jennifer Lopez, kommet med bud på klubben uten å lykkes. Paret skal fortsatt være interessert i et kjøp.

Harris og Blitzer eier fra før fotballklubben Crystal Palace i England, samt basketballaget Philadelphia 76ers og ishockeylaget New Jersey Devils i USA.